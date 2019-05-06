За прошлый год в Украине произвели более 10 млн тонн молока
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. За прошлый год в Украине произвели более 10 млн тонн молока. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в Государственной статистической службе Украины.
Так, производство молока в Украине, по предварительным данным, в 2018 году составил 10064,0 тысяч тонн.
По информации Госстата, окончательные данные по производству молока в Украине за 2018 будут обнародованы в сборнике "Животноводство Украины" 17 мая 2019 года.
Добавим, что в январе-марте 2019 производство молока составило 1903800 тонн.
Напомним, эксперт спрогнозировал несущественное повышение цен на молочные продукты в Украине.
Как сообщал УНН, с начала года масло сливочное в Украине подорожало на 1,3 грн, до 40,2 грн за 200 г, молоко - на 31 коп., До 24,1 грн за литр.