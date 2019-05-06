За минулий рік в Україні виробили понад 10 млн тонн молока
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. За минулий рік в Україні виробили понад 10 млн тонн молока. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Державній статистичній службі України.
Так, виробництво молока в Україні, за попередніми даними, у 2018 році становило 10064,0 тисяч тонн.
За інформацією Держстату, остаточні дані щодо виробництва молока в Україні за 2018 рік будуть оприлюднені у збірнику "Тваринництво України" 17 травня 2019 року.
Додамо, що у січні-березні 2019 року виробництво молока становило 1903,8 тисяч тонн.
Нагадаємо, експерт спрогнозував несуттєве підвищення цін на молочні продукти в Україні.
Як повідомляв УНН, з початку року масло вершкове в Україні подорожчало на 1,3 грн, до 40,2 грн за 200 г, молоко – на 31 коп., до 24,1 грн за літр.