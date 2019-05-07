Менее чем за трое суток в Польшу выехало более 9 тыс. автомобилей

"Только за двое с половиной суток, с 4-го по 6-е мая, этого года в трех пунктах пропуска ("Краковец", "Шегини" и "Смильница" - ред.) для автомобильного сообщения участка ответственности Мостиского пограничного отряда было оформлено на выезд из Украины почти 50 тысяч граждан Украины и более 13 тысяч иностранцев. Из этого числа 10 тысяч путешественников было оформлено на пешем переходе пункта пропуска "Шегини". Также пропущено через границу в Польшу более 9 тысяч легковых автомобилей и микроавтобусов и 450 рейсовых и туристических автобусов", - говорится в сообщении.

В то же время пограничники отметили, что на третий день пиковой нагрузки на пункты пропуска через государственную границу наблюдается постепенное уменьшение накопления транспортных средств перед пунктами пропуска "Краковец", "Шегини" и "Смильница".

Напомним, по состоянию на утро 7 мая на границе Украины и Польши в семи пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стояли около 700 автомобилей, на границе с Венгрией очередей нет.