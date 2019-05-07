За менш як три доби до Польщі виїхало понад 9 тис. автомобілів

"Тільки за дві з половиною доби з 4-го по 6-те травня цього року в трьох пунктах пропуску ("Краківець", "Шегині" та "Смільниця" – ред.) для автомобільного сполучення ділянки відповідальності Мостиського прикордонного загону було оформлено на виїзд з України майже 50 тисяч громадян України та понад 13 тисяч іноземців. Із цього числа 10 тисяч подорожніх було оформлено на пішому переході пункту пропуску "Шегині". Також пропущено через кордон до Польщі більше 9 тисяч легкових автомобілів та мікроавтобусів і 450 рейсових та туристичних автобусів", - йдеться в повідомленні.

Водночас прикордонники відзначили, що на третій день пікового навантаження на пункти пропуску через державний кордон спостерігається поступове зменшення накопичення транспортних засобів перед пунктами пропуску "Краківець", "Шегині" та "Смільниця".

Нагадаємо, станом на ранок 7 травня на кордоні України і Польщі у семи пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стояли близько 700 автомобілів, на кордоні з Угорщиною черг немає.