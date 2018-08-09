За июль в ДТП пострадали 324 ребенка, 19 погибли

"Только за июль в Украине пострадало в ДТП 324 ребенка в возрасте "до восемнадцати". Еще 19 погибших-детей", - сообщил он.

По его словам, из них детей-пешеходов пострадало - 91, погибло - 8; детей-велосипедистов пострадало - 34, погибло - 1; в других ДТП пострадало 199 детей, погибло - 10 детей.

"Причин - не много: ребенок нарушил правила дорожного движения, родители нарушили правила дорожного движения, кто-то другой нарушил правила дорожного движения и те же "непреодолимые случаи", - добавил заместитель начальника патрульной полиции Украины.

Напомним, в 2017 году в ДТП пострадали 4483 детей, 175 дорожно-транспортных инцендентом имели летальный исход.