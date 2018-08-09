За липень у ДТП постраждали 324 дитини, 19 загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. У липні в Україні у дорожньо-транспортних пригодах постраждали 324 дитини, ще 19 дітей загинули. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Тільки за липень в Україні постраждало в ДТП 324 дитини віком "до вісімнадцяти". Ще 19 загиблих-дітей", - повідомив він.
З його слів, з них дітей-пішоходів постраждало - 91, загинуло - 8; дітей-велосипедистів постраждало - 34, загинуло - 1; в інших ДТП постраждало 199 дітей, загинули - 10 дітей.
"Причин є небагато: дитина порушила правила дорожнього руху, батьки порушили правила дорожнього руху, хтось інший порушив правила дорожнього руху і ті самі "непереборні випадки", - додав заступник начальника патрульної поліції України.
Нагадаємо, 2017 року у ДТП постраждали 4483 дітей, 175 дорожньо-транспортних інцендентів мали летальні наслідки.