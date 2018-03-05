За кредитный скандал с Китаем ответственны Гройсман и Мартынюк - политолог

"На ситуацию с ГПЗКУ должен отреагировать и.о. министра (М.Мартинюк - ред.) и премьер (В.Гройсман - ред.). Ведь Мартынюк поставлен и полностью контролируемый Гройсманом. Премьер, когда принимал под контроль эту отрасль, как и часть других отраслей, связанных с китайскими интересами, должен был понимать, что в случае чего, именно ему придется публично отвечать. Потому ГПЗКУ - это не единственная претензия китайской стороны. В пакете проблем совместно с зерновой корпорацией стоит транспортное скоростное сообщение Борисполя с аэропортом и другие обязательства, которые брала на себя Украина как государство в то время. Поэтому, я считаю, что давать объяснения имеет не только в. о. министра, но и Премьер", - пояснил он.

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Китайцы уже отреагировали на нарушение условий финансово-кредитного сотрудничества Киева и Пекина - добавил политолог.

"Ухудшений отношений ждать не стоит - мы уже их имеем. Сегодня китайцы на Генассамблее ООН голосуют не так, как нужно. А еще - они постоянные члены СНБО. Пример - последняя резолюция ООН по вопросам Украины. Одна из претензий китайского государства к Украине - не четкое понимание нынешней властью того, что обязательства перед Китаем принимало государство Украины, а не предыдущая власть. Принцип преемственности власти работает, а долги надо возвращать", - пояснил А.Солонтай.

Напомним, Украина нарушила кредитный договор, подписанный ГПЗКУ и Экспортно-импортным банком Китая. Произошло это при содействии органов прокуратуры в интересах Минагро. В судебном порядке правоохранители лишили ГПЗКУ права собственности как минимум на 19 имущественных комплексов корпорации, чем уменьшили ее уставный капитал. Хотя условия кредитования Украины со стороны КНР этого не допускают.