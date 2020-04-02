За рубежом от коронавируса выздоровели 10 украинцев - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. По состоянию на 21:00 2 апреля в зарубежные дипломатические учреждения обратились 13,622 гражданина Украины в рамках системы "Захист". Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение оперативного пресс-центре МИД Украины в Telegram, что было сделано в четверг вечером.
“По состоянию на 21:00 02.04.2020 13,622 граждан Украины обратились за помощью в зарубежные дипломатические учреждения в рамках системы “Захист”, — говорится в сообщении.
В частности, 34 гражданина Украины за рубежом проходят лечение: в Австрии — 3, Бельгия — 1, Великобритания и Северная Ирландия — 1, в Доминиканской Республике — 4, Польша 4, Италия — 5, Испания — 1, ОАЭ — 2, Сейшельские острова — 1, Нидерланды — 1, США — 1, Нигерия — 2, Сербия — 1, Германия — 4, Швеция — 1.
Так, еще 10 украинцев за рубежом — выздоровели. Италия — 2, ОАЭ — 1, Польша — 2, Германия — 1 и четверо в Японии.
Отмечается, что 4 гражданина Украины за рубежом — умерли.
Напомним, по состоянию на вечер 2 апреля в Украине подтверждены 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
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