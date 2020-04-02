За рубежом от коронавируса выздоровели 10 украинцев - МИД

КИЕВ. 3 апреля. УНН. По состоянию на 21:00 2 апреля в зарубежные дипломатические учреждения обратились 13,622 гражданина Украины в рамках системы "Захист". Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение оперативного пресс-центре МИД Украины в Telegram, что было сделано в четверг вечером.