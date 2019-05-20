По количеству ДТП в прошлом году лидировала трасса Киев-Одесса

По данным полиции, наибольшее количество ДТП, которые произошли в течение 2018 года на украинских автодорогах, зарегистрировано: на дороге М-05 Киев-Одесса с. Чабаны в с. Вита Почтовая - 71 ДТП.

Кроме того, на дороге М-06 Киев-Чоп от с. Зубра в с. Солонка произошли 70 ДТП, М-07 Киев-Ковель-Ягодин от м. Буча в с. Ворзель - 64 ДТП, М-03 Киев-Харьков-Довжанский от с.Гора в г. Борисполь - 63 ДТП, а на автодороге М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи от г. Бровары в с. Калиновка - 51 ДТП.

Напомним, в настоящее время на дорогах государственного значения Украины насчитывается около 80 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, в том числе 19 - на трассе Киев-Чоп.