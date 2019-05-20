За кількістю ДТП торік лідирувала траса Київ-Одеса
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. За кількістю дорожньо-транспортних пригод торік лідирувала траса Київ-Одеса, на ділянці якої між селами Чабани і Віта-Поштова протягом року сталася 71 аварія. Про це повідомив департамент патрульної поліції Національної поліції України у відповіді на запит кореспондента УНН.
За даними поліції, найбільшу кількість ДТП, що сталися протягом 2018 року на українських автодорогах, зареєстровано: на дорозі М-05 Київ-Одеса від с. Чабани до с. Віта Поштова – 71 ДТП.
Крім того, на дорозі М-06 Київ-Чоп від с. Зубра до с. Солонка сталися 70 ДТП, М-07 Київ-Ковель-Ягодин від м. Буча до с. Ворзель – 64 ДТП, М-03 Київ-Харків-Довжанський від с.Гора до м. Бориспіль – 63 ДТП, а на автодорозі М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі від м.Бровари до с. Калинівка – 51 ДТП.
Нагадаємо, наразі на дорогах державного значення України налічується близько 80 місць концентрації дорожньо-транспортних пригод, зокрема 19 – на трасі Київ-Чоп.