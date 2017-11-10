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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 29036 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 84970 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 100418 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 100527 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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За взяточничество суд избрал для главы хозсуда Сумской области залог в 5 млн грн

За взяточничество суд избрал для главы хозсуда Сумской области залог в 5 млн грн

Киев  •  УНН

 • 11765 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Председателю хозяйственного суда Сумской области за вымогательство 26,6 тыс. долл. взятки Соломенским районниы судом Киева избрана мера пресечения в виде 5 млн грн залога. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает УНН.

"Дополнительно суд принял положить на подозреваемого следующие процессуальные обязанности: прибывать на первый вызов детективов, прокурора и суда, не отлучаться за пределы населенного пункта без разрешения, сдать на хранение детектива паспорт для выезда из Украины и другие документы, которые предоставляют такое право и т.д.", - говорится в сообщении.

Как отмечается, полное решение суда будет обнародовано 13 ноября и после этого прокуроры САП решат вопрос подачи апелляционной жалобы на указанное решение суда.

Как сообщалось, 1 ноября 2017 года работниками УСБ Украины в Сумской области совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро задокументирован факт высказывания просьбы председателем Хозяйственного суда Сумской области, руководству строительной фирмы, предоставить неправомерную выгоду в размере 26,6 тыс. долл. за обеспечение им, как председателем суда и членом коллегии судей, принятия решения об отказе в удовлетворении иска по делу об отмене договоров аренды земельных участков, на которых указаная строительная фирма проводит строительство.

7 ноября 2017 года Высшим советом правосудия удовлетворено ходатайство заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого о предоставлении согласия на содержание судьи хозяйственного суда Сумской области под стражей.

Как сообщал УНН, прокурора Ровенской области задержали на взятке в 2,5 тысячи долларов.

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