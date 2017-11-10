За взяточничество суд избрал для главы хозсуда Сумской области залог в 5 млн грн

"Дополнительно суд принял положить на подозреваемого следующие процессуальные обязанности: прибывать на первый вызов детективов, прокурора и суда, не отлучаться за пределы населенного пункта без разрешения, сдать на хранение детектива паспорт для выезда из Украины и другие документы, которые предоставляют такое право и т.д.", - говорится в сообщении.

Как отмечается, полное решение суда будет обнародовано 13 ноября и после этого прокуроры САП решат вопрос подачи апелляционной жалобы на указанное решение суда.

Как сообщалось, 1 ноября 2017 года работниками УСБ Украины в Сумской области совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро задокументирован факт высказывания просьбы председателем Хозяйственного суда Сумской области, руководству строительной фирмы, предоставить неправомерную выгоду в размере 26,6 тыс. долл. за обеспечение им, как председателем суда и членом коллегии судей, принятия решения об отказе в удовлетворении иска по делу об отмене договоров аренды земельных участков, на которых указаная строительная фирма проводит строительство.

7 ноября 2017 года Высшим советом правосудия удовлетворено ходатайство заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого о предоставлении согласия на содержание судьи хозяйственного суда Сумской области под стражей.

Как сообщал УНН, прокурора Ровенской области задержали на взятке в 2,5 тысячи долларов.