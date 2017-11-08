Прокурора на Рівненщині затримали на хабарі в 2,5 тисячі доларів

Прокурор вимагав неправомірну вигоду за прийняття рішення про звільнення зловмисників від кримінальної відповідальності.

“Генеральна інспекція ГПУ встановила, що керівник Березнівського відділу Сарненської місцевої прокуратури Рівненської області, використовуючи своє службове становище, з 3 серпня 2017 вимагав від мешканки Рівненської області, яка діяла в інтересах обвинуваченого у кримінальному провадженні за фактом організації та незаконного видобутку бурштину на території Рівненської області, неправомірну вигоду у розмірі 2,5 тис. дол. за прийняття рішення про звільнення останнього від кримінальної відповідальності на підставі закону України „Про амністію у 2016 році“ та повернення арештованого під час досудового розслідування транспортного засобу”, — зазначила Л.Сарган.

Нагадаємо, 8 листопада поліцейського у Запоріжжі затримали на хабарі у 100 тисяч грн.