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Прокурора на Рівненщині затримали на хабарі в 2,5 тисячі доларів

Прокурора на Рівненщині затримали на хабарі в 2,5 тисячі доларів

Київ • УНН

 • 14825 перегляди

РІВНЕ-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Слідчі сьогодні затримали керівника Березнівського відділу Сарненської місцевої прокуратури на Рівненщині. Прокурор вимагав і отримав 2,5 тис. дол. від жительки області. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган, передає УНН.

Прокурор вимагав неправомірну вигоду за прийняття рішення про звільнення зловмисників від кримінальної відповідальності.

“Генеральна інспекція ГПУ встановила, що керівник Березнівського відділу Сарненської місцевої прокуратури Рівненської області, використовуючи своє службове становище, з 3 серпня 2017 вимагав від мешканки Рівненської області, яка діяла в інтересах обвинуваченого у кримінальному провадженні за фактом організації та незаконного видобутку бурштину на території Рівненської області, неправомірну вигоду у розмірі 2,5 тис. дол. за прийняття рішення про звільнення останнього від кримінальної відповідальності на підставі закону України „Про амністію у 2016 році“ та повернення арештованого під час досудового розслідування транспортного засобу”, — зазначила Л.Сарган.

Нагадаємо, 8 листопада поліцейського у Запоріжжі затримали на хабарі у 100 тисяч грн.

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