Прокурора в Ровенской области задержали на взятке в 2,5 тысячи долларов
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 8 ноября. УНН. Следователи сегодня задержали руководителя Березновского отдела Сарненской местной прокуратуры Ровенской области. Прокурор требовал и получил 2,5 тыс. долл. от жительницы области. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, передает УНН.
Прокурор требовал неправомерную выгоду за принятие решения об увольнении злоумышленников от уголовной ответственности.
“Генеральная инспекция ГПУ установила, что руководитель Березновского отдела Сарненской местной прокуратуры Ровенской области, используя свое служебное положение, с 3 августа 2017 требовал от жительницы Ровенской области, которая действовала в интересах обвиняемого в уголовном производстве по факту организации и незаконной добычи янтаря на территории Ровенской области, неправомерную выгоду в размере 2,5 тыс. долл. за принятие решения об увольнении последнего от уголовной ответственности на основании закона Украины „Об амнистии в 2016 году“ и возвращение арестованного во время досудебного расследования транспортного средства”, — отметила Л.Сарган.
Напомним, 8 ноября полицейского в Запорожье задержали на взятке в 100 тыс. грн.