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За хабарництво суд обрав для голови госпсуду Сумщини заставу у 5 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Голові господарського суду Сумської області за вимагання 26,6 тис. дол. хабара Солом’янським районнии суд м.Києва обрано запобіжний захід у вигляді 5 млн грн застави. Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає УНН.

"Додатково суд ухвалив покласти на підозрюваного наступні процесуальні обов’язки: прибувати на перший виклик детективів, прокурора та суду, не відлучатись за межі населеного пункту без дозволу, здати на зберігання детективу паспорт для виїзду з України та інші документи, які надають таке право тощо", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, повне рішення суду буде оголошене 13 листопада і після цього прокурори САП вирішать питання подання апеляційної скарги на вказане рішення суду.

Як повідомлялося, 1 листопада 2017 року працівниками УСБ України в Сумській області спільно із детективами Національного антикорупційного бюро задокументовано факт висловлення прохання головою Господарського суду Сумської області, керівництву будівельної фірми, надати неправомірну вигоду у розмірі 26,6 тис. дол. за забезпечення ним, як головою суду та членом колегії суддів, прийняття рішення про відмову в задоволенні позову у справі, про скасування договорів оренди земельних ділянок, на яких вказана будівельна фірма проводить будівництво.

7 листопада 2017 року Вищою радою правосуддя задоволено клопотання заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького про надання згоди на утримання судді господарського суду Сумської області під вартою.

Як повідомляв УНН, прокурора на Рівненщині затримали на хабарі в 2,5 тисячі доларів.

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