За взяточничество в Одесской области будут судить прокурора и депутата

"САП 29 марта 2018 года по результатам предварительного расследования детективами НАБУ в Измаильский горрайонный суд Одесской области направлено для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении заместителя руководителя Измаильской местной прокуратуры Одесской области и депутата Одесского областного совета по обвинению в получении неправомерной выгоды, совмещенной с вымогательством, совершенной по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины", - говорится в сообщении.

Как отметили в САП, установлено, что заместитель руководителя Измаильской местной прокуратуры Одесской области, будучи должностным лицом, занимающим ответственное положение, действуя по предварительному сговору с депутатом Одесского областного совета, путем использования предоставленной им власти, своего служебного положения и связанных с этим возможностей, требовали и получили от директора хозяйственного общества неправомерную выгоду в особо крупном размере - 40 тыс. долларов США, что по официальному курсу гривни к иностранным валютам НБУ на момент совершения преступления составляет 1 071 988 грн.

Как сообщал УНН, в Луганской области за вымогательство 210 тыс. грн задержан руководитель районного подразделения энергокомпании и директор коммерческой структуры.