За хабарництво на Одещині судитимуть прокурора та депутата
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно заступника прокурора Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області та депутата Одеської обласної ради, які вимагали та отримали 40 тис. дол. хабара. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба САП, передає УНН.
"САП 29 березня 2018 року за результатами досудового розслідування детективами НАБУ до Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області скеровано для розгляду по суті обвинувальний акт стосовно заступника керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області та депутата Одеської обласної ради за обвинуваченням в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у САП, встановлено, що заступник керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи за попередньою змовою із депутатом Одеської обласної ради, шляхом використання наданої їм влади, свого службового становища та пов’язаних з цим можливостей, вимагали та одержали від директора господарського товариства неправомірну вигоду в особливо великому розмірі – 40 тис. доларів США, що згідно з офіційним курсом гривні до іноземних валют НБУ на момент вчинення злочину становить 1 071 988 грн.
Як повідомляв УНН, у Луганській області за вимагання 210 тис. грн затримано керівника районного підрозділу енергокомпанії та директора комерційної структури.