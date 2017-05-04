За взятку в почти 400 тыс. грн будут судить экс-директора Николаевского облавтодора
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 4 мая. УНН. Следователями прокуратуры Николаевской области завершено досудебное расследование в уголовном производстве по обвинению бывшего директора государственного предприятия "Николаевский облавтодор" ОАО "Государственная акционерная компания "Автомобильные дороги Украины" в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины (просьба должностным лицом предоставить неправомерную выгоду в крупном размере, с использованием предоставленного ей служебного положения, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды). Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
“В ходе расследования установлено, что указанное лицо, находясь на должности руководителя государственного предприятия и используя свои служебные полномочия, неоднократно высказывал представителю юридического лица, с которым заключен договор субподряда на ремонт дорог, незаконные просьбы о предоставлении ему неправомерной выгоды на общую сумму 396 тыс. грн. Обвиняемый находится под домашним арестом. Обвинительный акт в отношении него направлено в суд для рассмотрения по существу”, — говорится в сообщении.
Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Напомним, активными участниками тендеров на ремонт дорог остаются фигуранты уголовных производств, уличенные правоохранителями в завладении государственными средствами.
Так, например, компания “ПБС”, уличена в завладении 22 млн грн при ремонте дорог, недавно выиграла тендер Службы автомобильных дорог в Черновицкой области на проведение текущего среднего ремонта стоимостью более 38 млн грн. Кроме того, сейчас она претендует на тендер Службы автомобильных дорог в Черновицкой области на проведение текущего среднего ремонта дороги М-19 стоимостью почти 80 млн грн.
Компания “Автомагистраль”, которая подозревается правоохранителями в финансовых махинациях, только за последние три года выиграла тендеров на 1 млрд грн. Несмотря на обвинения правоохранительных органов в завладении государственными средствами, компания “Автомагистраль” стала победителем сразу пяти тендеров Управление жилищно-коммунального хозяйства исполнительного комитета Коростенского городского совета на общую сумму почти 5 млн грн.
При этом следует заметить, что в этих тендерах компания “Автомагистраль” была единственным участником торгов.
Также УНН сообщал о разыгрывание тендеров на ремонт дорог между двумя участниками. Так, только в течение второго полугодия 2016 года и первого квартала 2017 года две компании — “Автомагистраль-Юг” и общество с ограниченной ответственностью “Онур Конструкцион Интернешнл” — приняли участие в более чем десяти тендерах по текущему среднему и капитальному ремонтам украинских дорог общего пользования, что проводит Служба автомобильных дорог Львовской области.
Вместе с тем на фоне заявлений премьер-министра В.Гройсмана и профильного министра В.Омеляна о том, что 90% украинских дорог находятся в аварийном состоянии, областные службы автомобильных дорог продолжают заказывать средние текущие ремонты вместо капитальных.