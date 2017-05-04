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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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За хабар у майже 400 тис. грн судитимуть екс-директора Миколаївського облавтодору

Київ • УНН

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МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 4 травня. УНН. Слідчими прокуратури Миколаївської області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за обвинуваченням колишнього директора державного підприємства "Миколаївський облавтодор" відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (прохання службовою особою надати неправомірну вигоду у великому розмірі, з використанням наданого їй службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди). Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області.

За хабар у майже 400 тис. грн судитимуть екс-директора Миколаївського облавтодору

“У ході розслідування встановлено, що вказана особа, перебуваючи на посаді керівника державного підприємства та використовуючи свої службові повноваження, неодноразово висловлював представнику юридичної особи, з якою було укладено договір субпідряду на ремонт доріг, незаконні прохання про надання йому неправомірної вигоди на загальну суму 396 тис. грн. Обвинувачений знаходиться під домашнім арештом. Обвинувальний акт стосовно нього скеровано до суду для розгляду по суті”, — йдеться у повідомленні.

Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

Нагадаємо, активними учасниками тендерів на ремонти доріг залишаються фігуранти кримінальних проваджень, викриті правоохоронцями у заволодінні державними коштами.

Так, наприклад, компанія “ПБС”, викрита в заволодінні 22 млн грн під час ремонту доріг, нещодавно виграла тендер Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області на проведення поточного середнього ремонту вартістю понад 38 млн грн. Крім того, зараз вона претендує на тендер Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області на проведення поточного середнього ремонту дороги М-19 вартістю майже 80 млн грн.

Компанія “Автомагістраль”, яка підозрюється правоохоронцями у фінансових махінаціях, лише за останні три роки виграла тендерів на 1 млрд грн. Попри звинувачення правоохоронців у заволодінні державними коштами, компанія “Автомагістраль” стала переможцем одразу п’яти тендерів Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради на загальну суму майже 5 млн грн.

При цьому варто зауважити, що в цих тендерах компанія “Автомагістраль” була єдиним учасником торгів.

Також УНН повідомляв про розігрування тендерів на ремонт доріг між двома учасниками. Так, лише протягом другого півріччя 2016 року та першого кварталу 2017 року дві компанії — “Автомагістраль-Південь” і товариство з обмеженою відповідальністю “Онур Конструкціон Інтернешнл” — узяли участь у більш ніж десяти тендерах щодо поточного середнього та капітального ремонтів українських доріг загального користування, що проводить Служба автомобільних доріг Львівської області.

Водночас на тлі заяв прем’єр-міністра В.Гройсмана та профільного міністра В.Омеляна про те, що 90% українських доріг перебувають в аварійному стані, обласні служби автомобільних доріг продовжують замовляти середні поточні ремонти замість капітальних.

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