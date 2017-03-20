За взятку в Хмельницкой области будут судить главврача психбольницы

"В январе этого года Шепетовской местной прокуратурой в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту вымогательства и получения взятки главным врачом одной из психиатрических больниц области. После получения оговоренной суммы неправомерной выгоды должностное лицо разоблачили работники Шепетовской местной прокуратуры и сотрудники Управления защиты экономики в области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины. Под процессуальным руководством местной прокуратуры и в результате проведенных следственных (розыскных) действий следственным отделом Шепетовского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в области расследование уголовного производства в отношении врача завершено. Установлено, что руководитель больницы требовал и получил от одного из жителей города Нетишин неправомерную выгоду в сумме 5 000 гривен за помещение лица на стационарное лечение в психиатрическое медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Как сообщил руководитель местной прокуратуры Иван Комар, обвинительный акт в уголовном производстве по ч.3 ст.368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством) направлено для рассмотрения в суд.

За указанное коррупционное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, одного из руководителей Управления Западного офиса Государственной аудиторской службы в Хмельницкой области разоблачили во взяточничестве сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой. Чиновник требовал от главного врача одной из больниц области две тысячи долларов США.