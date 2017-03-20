За хабар на Хмельниччині судитимуть головного лікаря психлікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. На Хмельниччині за вимагання та одержання неправомірної вигоди судитимуть головного лікаря однієї з психіатричних лікарень області. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу обласної прокуратури.
“У січні цього року Шепетівською місцевою прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом вимагання та одержання хабара головним лікарем однієї з психіатричних лікарень області. Після отримання обумовленої суми неправомірної вигоди посадовця викрито працівниками Шепетівської місцевої прокуратури та співробітниками Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Національної поліції України. За процесуального керівництва місцевої прокуратури та в результаті належно проведених слідчих (розшукових) дій слідчим відділом Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в області розслідування кримінального провадження стосовно лікаря завершено. Встановлено, що керівник лікарні вимагав та отримав від одного із жителів міста Нетішина неправомірну вигоду в сумі 5000 гривень за поміщення особи на стаціонарне лікування до психіатричного медичного закладу”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомив керівник місцевої прокуратури Іван Комар, обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням) направлено для розгляду до суду.
За вказане корупційне правопорушення передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, одного з керівників Управління Західного офісу Державної аудиторської служби у Хмельницькій області викрили на хабарництві співробітники Служби безпеки України спільно з Військовою прокуратурою. Чиновник вимагав від головного лікаря однієї з лікарень області дві тисячі доларів США.