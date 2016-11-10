За информацию о лицах, которые обстреляли троллейбус в Днепре, объявлено вознаграждение
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 10 ноября. УНН. По информации о лицах, которые обстреляли сегодня вечером троллейбус в Днепре, объявлено вознаграждение в 10 тыс. гривен. Об этом на своей странице в "Фейсбук" написал заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко, передает УНН-Центр.
"На пр. Яворницкого только что обстреляли троллейбус первого маршрута. Полиция занимается розыском преступников. Пострадавших, к счастью, нет. По информации о лицах, совершивших это преступление, объявляю вознаграждение в 10 тыс. гривен", - написал Лысенко.