За информацию о лицах, которые обстреляли троллейбус в Днепре, объявлено вознаграждение

ДНЕПР-КИЕВ. 10 ноября. УНН. По информации о лицах, которые обстреляли сегодня вечером троллейбус в Днепре, объявлено вознаграждение в 10 тыс. гривен. Об этом на своей странице в "Фейсбук" написал заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко, передает УНН-Центр.