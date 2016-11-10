За інформацію про осіб, які обстріляли тролейбус у Дніпрі, оголошено винагороду
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 10 листопада. УНН. За інформацію про осіб, які обстріляли сьогодні ввечері тролейбус у Дніпрі, оголошено винагороду в 10 тис. гривень. Про це на своїй сторінці у “Фейсбук” написав заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. передає УНН-Центр.
“На пр. Яворницького щойно обстріляли тролейбус першого маршруту. Поліція займається розшуком злочинців. Постраждалих, на щастя, немає. За інформацію про осіб, які вчинили цей злочин, оголошую винагороду в 10 тис. гривень,” — написав М.Лисенко.