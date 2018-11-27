За III квартала 2018-го введено в эксплуатацию более 60 тыс. новых квартир

"За 9 месяцев 2018-го введено в эксплуатацию уже более 5,2 млн кв. м жилья. Это 61180 новых квартир. За этот период в эксплуатацию ввели на 15% меньше жилой площади в новостройках, чем за аналогичный период предыдущего года, что объясняется объективными факторами. Рынок становится более равномерным и стабильно развивается после изрядного бума жилищного строительства в прошлом году. Кроме того, все больше растет спрос на однокомнатные и другие малогабаритные квартиры, что тоже, в свою очередь, влияет на введенные в эксплуатацию объемы", - написал Парцхаладзе.

Строительная отрасль считается драйвером экономики, однако в Украине доля строительной отрасли в структуре ВВП составляет всего 2%. И это несмотря на постепенный рост. В то же время специалисты считают, что эта отрасль имеет огромный потенциал. В частности, глава правления - президент ЧАО "ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир сравнил украинский показатель с показателями других стран.

"Во всем мире строительная отрасль является локомотивом развития экономики. Средний показатель доли строительства в ВВП европейских стран составляет около 6%. В Польше целых 9%. А в Украине только 2%. Хотя потенциал огромен!" - считает Кушнир.

Отрасли нужны инвестиции, которые дадут толчок для развития. Хотя уже сейчас можно говорить об определенном росте.

Как сообщалось со ссылкой на Госстатистики, объем выполненных строительных работ в Украине (без учета оккупированного Крыма и временно неподконтрольных территорий в Донецкой и Луганской областях) в 2017 году увеличился на 20,9% по сравнению с 2016 годом - 101 млрд 74 млн грн.