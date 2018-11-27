За ІІІ квартали 2018-го введено в експлуатацію понад 60 тис. нових квартир

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. За підсумками січня-вересня 2018 року в Україні прийнято в експлуатацію 5231 тис. кв. метрів загальної площі житла. Це 61 180 нових квартир. Про це, як повідомляє УНН, на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе.

“За 9 місяців 2018-го введено в експлуатацію вже понад 5,2 млн кв. м житла. Це 61180 нових квартир. За цей період в експлуатацію ввели на 15% менше житлової площі в новобудовах, ніж за аналогічний період попереднього року, що пояснюється об'єктивними чинниками. Ринок стає більш рівномірним та стабільно розвивається після неабиякого буму житлового будівництва у минулому році. Крім того, все більше зростає попит на однокімнатні та інші малогабаритні квартири, що теж, у свою чергу, впливає на введені в експлуатацію об’єми”, - написав Парцхаладзе.

Будівельна галузь вважається драйвером економіки, однак в Україні частка будівельної галузі в структурі ВВП становить всього 2%. І це попри поступове зростання. Водночас фахівці вважають, що ця галузь має величезний потенціал. Зокрема голова правління - президент ПрАТ “ХК “Київміськбуд” Ігор Кушнір порівняв український показник з показниками інших країн.

“У всьому світі будівельна галузь є локомотивом розвитку економіки. Середній показник частки будівництва у ВВП європейських країн становить близько 6%. У Польщі цілих 9%. А в Україні лише 2%. Хоча потенціал величезний!” - вважає Кушнір.

Галузі потрібні інвестиції, які дадуть поштовх для розвитку. Хоча вже зараз можна говорити про певне зростання.

Як повідомлялося з посиланням на Держстатистики, обсяг виконаних будівельних робіт в Україні (без урахування окупованого Криму і тимчасово непідконтрольних територій в Донецькій і Луганській областях) у 2017 році збільшився на 20,9% порівняно з 2016 роком - 101 млрд 74 млн грн.

Українські Національні Новини

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