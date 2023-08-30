За деньги оформляли фиктивные документы для уклонения от военной службы: разоблачена схема в Днепре

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Киев • УНН

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КИЕВ. 30 августа. УНН. В Днепре правоохранитель подозревается в том, что организовал схему уклонения военнослужащих от службы. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет, УНН.

Детали

Как отмечается, сообщено о подозрении правоохранителю, работнику больницы и посреднику по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, в 2023 году старший оперуполномоченный райотдела в Днепропетровской области организовал схему уклонения военнослужащих от службы.

Он, по данным Офисе Генпрокурора, привлек работников медицинских учреждений на территории Донецкой и Днепропетровской областей и посредника.

Подозреваемые, как сообщается, изготавливали медицинскую документацию с ложными сведениями о наличии тяжелого заболевания у военнослужащего или кого-то из членов его семьи, что якобы требовало неотложного оперативного вмешательства.

Вымышленные диагнозы давали основания провести по документам фиктивную операцию военнослужащему или родственнику и в дальнейшем возможность списать его через ВВК с военной службы из-за непригодности и установления МСЭК группы инвалидности или из-за ухода за родственником "с инвалидностью".

Стоимость такой услуги стоила 13 тыс. долларов США.

Сейчас подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере от 1,4 до 1,6 млн грн.

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