За гроші оформляли фіктивні документи для ухилення від військової служби: викрито схему у Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У Дніпрі правоохоронець підозрюється у тому, що організував схему ухилення військовослужбовців від служби. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише, УНН.
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Як зазначається, повідомлено про підозру правоохоронцю, працівнику лікарні та посереднику за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України).
За даними слідства, у 2023 році старший оперуповноважений райвідділу у Дніпропетровській області організував схему ухилення військовослужбовців від служби.
Він, за даними Офісі Генпрокурора, залучив працівників медичних закладів на території Донецької та Дніпропетровської областей та посередника.
Підозрювані, як повідомляється, виготовляли медичну документацію з неправдивими відомостями щодо наявності тяжкого захворювання у військовослужбовця або когось із членів його родини, що нібито вимагало невідкладного оперативного втручання.
Вигадані діагнози давали підстави провести по документам фіктивну операцію військовослужбовцю або родичу та в подальшому можливість списати його через ВЛК з військової служби через непридатність та встановлення МСЕК групи інвалідності або через догляд за родичем "з інвалідністю".
Вартість такої послуги коштувала 13 тис. доларів США.
Наразі підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави обсягом від 1,4 до 1,6 млн грн.
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