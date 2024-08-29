За главу АМКУ Кириленко внесли залог в более 30 млн грн
Киев • УНН
За Павла Кириленко, главу Антимонопольного комитета, внесли залог в размере более 30 млн грн. Его подозревают в незаконном обогащении на 56 млн грн и недостоверном декларировании.
За главу Антимонопольного комитета Павла Кириленко, которого подозревают в незаконном обогащении на более 56 млн грн и недостоверном декларировании, внесли залог в размере более 30 млн грн. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель отдела коммуникаций в ВАКС Олеся Чемерис.
Залог за топ-чиновника внесен вчера в полном размере, определенном постановлением следственного судьи
Дополнение
28 августа ВАКС применил к главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко, которого подозревают в незаконном обогащении на более 56 млн грн и недостоверном декларировании, меру пресечения в виде залога в размере в размере 30 млн 280 тыс. грн.
Также на Кириленко возложили обязанности:
- прибывать к следователям, прокурорам, следственному судье и суду по первому требованию;
- не отлучаться без разрешения за пределы Киева;
- сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства;
- воздержаться от общения со свидетелями;
- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- носить электронный браслет.
Дополнение
Главу Антимонопольного комитета Павла Кириленко подозревают в незаконном обогащении более чем на 56 миллионов гривен. Досудебное расследование установило, что в 2020-2023 годах, когда Кириленко был на должности руководителя Донецкой ОГА, он стал владельцем 21 объекта недвижимости и люксового автомобиля, а права собственности зарегистрировал на родственников жены.