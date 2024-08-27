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Голові АМКУ Кириленку знову не змогли обрати запобіжний захід: суд втретє перенесли

Голові АМКУ Кириленку знову не змогли обрати запобіжний захід: суд втретє перенесли

Київ • УНН

 • 23573 перегляди

ВАКС втретє переніс засідання щодо запобіжного заходу для голови АМКУ Павла Кириленка, підозрюваного у незаконному збагаченні. Наступне засідання призначено на 28 серпня, суд дозволив відеозйомку.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) не зміг обрати запобіжний засіб голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку, якого підозрюють у незаконному збагаченні на понад 56 млн грн та недостовірному декларуванні. Про це пише Сусуспільне, передає УНН.

Деталі

Судове засідання щодо запобіжного заходу для Кириленка перенесли вже втретє. Цього разу причиною судді назвали те, що адвокат підозрюваного поспішав на інше судове засідання.

Тож суд перенесли на 9:00 28 серпня.

Як зазначає Суспільне, судове засідання почалось із прохання дозволити журналістам вести його відеозапис. Зокрема, прокурорка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Валентина Гребенюк клопотала, щоб засідання було з відео. За її словами, часто журналісти плутають факти, бо немає можливості переглянути відео й уточнити деталі.

Своєю чергою Кириленко та його адвокат наполягали, щоб засідання було без відеофіксації. Суддя їхню позицію спочатку підтримав. Утім наприкінці сьогоднішнього засідання він таки дозволив відеозйомку.

Нагадаємо

Голову Антимонопольного комітету Павла Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на понад 56 мільйонів гривень. Досудове розслідування встановило, що у 2020–2023 роках, коли Кириленко був на посаді керівника Донецької ОВА, він став власником 21 об'єкта нерухомості та люксового автомобіля, а права власності зареєстрував на родичів дружини.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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