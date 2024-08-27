Главе АМКУ Кириленко снова не смогли избрать меру пресечения: суд в третий раз перенесли

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) не смог избрать меру пресечения главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко, которого подозревают в незаконном обогащении на более 56 млн грн и недостоверном декларировании. Об этом пишет Суспільне, передает УНН.

Детали

Судебное заседание по мере пресечения для Кириленко перенесли уже в третий раз. На этот раз причиной судьи назвали то, что адвокат подозреваемого спешил на другое судебное заседание.

Поэтому суд перенесли на 9:00 28 августа.

Как отмечает Суспільне, судебное заседание началось с просьбы разрешить журналистам вести его видеозапись. В частности, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентина Гребенюк ходатайствовала, чтобы заседание было с видео. По ее словам, часто журналисты путают факты, потому что нет возможности просмотреть видео и уточнить детали.

В свою очередь Кириленко и его адвокат настаивали, чтобы заседание было без видеофиксации. Судья их позицию сначала поддержал. Впрочем, в конце сегодняшнего заседания он таки разрешил видеосъемку.

Напомним,

Главу Антимонопольного комитета Павла Кириленко подозревают в незаконном обогащении более чем на 56 миллионов гривен. Досудебное расследование установило, что в 2020-2023 годах, когда Кириленко был на должности руководителя Донецкой ОГА, он стал владельцем 21 объекта недвижимости и люксового автомобиля, а права собственности зарегистрировал на родственников жены.