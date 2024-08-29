За голову АМКУ Кириленка внесли заставу в понад 30 млн грн
Київ • УНН
За Павла Кириленка, голову Антимонопольного комітету, внесли заставу у розмірі понад 30 млн грн. Його підозрюють у незаконному збагаченні на 56 млн грн та недостовірному декларуванні.
За голову Антимонопольного комітету Павла Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні на понад 56 млн грн та недостовірному декларуванні, внесли заставу у розмірі понад 30 млн грн. Про це журналісту УНН повідомила керівник відділу комунікацій у ВАКС Олеся Чемерис.
Застава за топпосадовця у внесена учора повному розмірі, визначеному ухвалою слідчого судді
Доповнення
28 серпня ВАКС застосував до голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні на понад 56 млн грн та недостовірному декларуванні, запобіжний захід у вигляді застави у розмірі у розмірі 30 млн 280 тис. грн.
Також на Кириленка поклали обов'язки:
- прибувати до слідчих, прокурорів, слідчого судді та суду за першою вимогою;
- не відлучатися без дозволу за межі Києва;
- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утриматися від спілкування зі свідками;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та вʼїзд в Україну;
- носити електронний браслет.
Доповнення
Голову Антимонопольного комітету Павла Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на понад 56 мільйонів гривень. Досудове розслідування встановило, що у 2020–2023 роках, коли Кириленко був на посаді керівника Донецької ОВА, він став власником 21 об'єкта нерухомості та люксового автомобіля, а права власності зареєстрував на родичів дружини.