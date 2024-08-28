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Суд відпустив голову АМКУ Кириленка під заставу в понад 30 млн гривень

Київ • УНН

 • 55716 перегляди

Вищий антикорупційний суд застосував до голови АМКУ Павла Кириленка запобіжний захід у вигляді застави в 30,28 млн грн. Його підозрюють у незаконному збагаченні на понад 56 млн грн та недостовірному декларуванні.

Вищий антикорупційний суд застосував до голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні на понад 56 млн грн та недостовірному декларуванні, запобіжний захід у вигляді застави у розмірі понад 30 млн грн, передає УНН.

"У задоволені клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо Кириленка відмовити. Застосувати до Кириленка Павла запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 млн 280 тис. грн", - сказав суддя.

Також на Кириленка поклали обов'язки:

  • прибувати до слідчих, прокурорів, слідчого судді та суду за першою вимогою;
  • не відлучатися без дозволу за межі Києва;
  • повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
  • утриматися від спілкування зі свідками;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та вʼїзд в Україну;
  • носити електронний браслет.

САП наголошує, що прокурор не погоджується із вказаним рішенням суду та оскаржить його в апеляційному порядку до Апеляційної палати ВАКС.

Доповнення

Голову Антимонопольного комітету Павла Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на понад 56 мільйонів гривень. Досудове розслідування встановило, що у 2020–2023 роках, коли Кириленко був на посаді керівника Донецької ОВА, він став власником 21 об'єкта нерухомості та люксового автомобіля, а права власності зареєстрував на родичів дружини.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаКримінал та НП

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