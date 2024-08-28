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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд отпустил главу АМКУ Кириленко под залог в более 30 млн гривен

Суд отпустил главу АМКУ Кириленко под залог в более 30 млн гривен

Киев  •  УНН

28 августа 2024, 09:40  •  11212 просмотра

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Высший антикоррупционный суд применил к главе АМКУ Павлу Кириленко меру пресечения в виде залога в 30,28 млн грн. Его подозревают в незаконном обогащении на более 56 млн грн и недостоверном декларировании.

Высший антикоррупционный суд применил к главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко, которого подозревают в незаконном обогащении на более 56 млн грн и недостоверном декларировании, меру пресечения в виде залога в размере более 30 млн грн, передает УНН.

"В удовлетворении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Кириленко отказать. Применить к Кириленко Павлу меру пресечения в виде залога в размере 30 млн 280 тыс. грн", - сказал судья.

Также на Кириленко возложили обязанности:

  • прибывать к следователям, прокурорам, следственному судье и суду по первому требованию;
  • не отлучаться без разрешения за пределы Киева;
  • сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства;
  • воздержаться от общения со свидетелями;
  • сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
  • носить электронный браслет.

САП отмечает, что прокурор не согласен с указанным решением суда и обжалует его в апелляционном порядке в Апелляционной палате ВАКС.

Дополнение

Главу Антимонопольного комитета Павла Кириленко подозревают в незаконном обогащении на более 56 миллионов гривен. Досудебное расследование установило, что в 2020-2023 годах, когда Кириленко был в должности руководителя Донецкой ОГА, он стал владельцем 21 объекта недвижимости и люксового автомобиля, а права собственности зарегистрировал на родственников жены

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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