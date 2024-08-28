Суд отпустил главу АМКУ Кириленко под залог в более 30 млн гривен

Высший антикоррупционный суд применил к главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко, которого подозревают в незаконном обогащении на более 56 млн грн и недостоверном декларировании, меру пресечения в виде залога в размере более 30 млн грн, передает УНН.

"В удовлетворении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Кириленко отказать. Применить к Кириленко Павлу меру пресечения в виде залога в размере 30 млн 280 тыс. грн", - сказал судья.

Также на Кириленко возложили обязанности:

прибывать к следователям, прокурорам, следственному судье и суду по первому требованию;

не отлучаться без разрешения за пределы Киева;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства;

воздержаться от общения со свидетелями;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронный браслет.

САП отмечает, что прокурор не согласен с указанным решением суда и обжалует его в апелляционном порядке в Апелляционной палате ВАКС.

Дополнение

Главу Антимонопольного комитета Павла Кириленко подозревают в незаконном обогащении на более 56 миллионов гривен. Досудебное расследование установило, что в 2020-2023 годах, когда Кириленко был в должности руководителя Донецкой ОГА, он стал владельцем 21 объекта недвижимости и люксового автомобиля, а права собственности зарегистрировал на родственников жены