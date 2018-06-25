За финансированием организации, разогнавшей ромов во Львове, может стоять РФ - Грицак

"Это преступление расследуется сотрудниками полиции. В то же время СБУ уделяет этому очень пристальное внимание. По предварительному анализу имеющихся материалов мы видим, что подобная организация была зарегистрирована в 2014 году и в России. Тем более здесь тяжелые последствия - погиб человек, почти 10 получили ножевые ранения. Мы понимаем, что за этим может стоять, я не могу сказать 100%, это будет не корректным, но может стоять Россия", - подчеркнул он.

Грицак отметил, что россияне постоянно пытаются играть на межнациональных вопросах.

Как сообщал УНН, во Львове напали на лагерь ромов. Это событие следователи квалифицировали как умышленное убийство, совершенное группой лиц. Злоумышленникам, что разгромили лагерь ромов во Львове и убили одного из них, сообщили о подозрении.