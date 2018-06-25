За фінансуванням організації, яка розігнала ромів у Львові, може стояти РФ - Грицак

“Цей злочин розслідується працівниками поліції. Водночас СБУ приділяє цьому надзвичайно пильну увагу. Попереднім аналізом наявних матеріалів, ми бачимо, що схожа організація була зареєстрована у 2014 році і в Росії. Тим більше тут тяжкі наслідки — загинула людина, майже 10 осіб отримали ножові поранення. Ми розуміємо, що за цим може стояти, я не можу сказати 100%, це буде не коректним, але може стояти Росія”, — наголосив він.

Грицак зазначив, що росіяни постійно намагаються грати на міжнаціональних питаннях.

Як повідомляв УНН, у Львові напали на табір ромів. Цю подію слідчі кваліфікували як умисне вбивство, вчинене групою осіб. Зловмисникам, що розгромили табір ромів у Львові та вбили одного із них, повідомили про підозру.