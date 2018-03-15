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По факту применения гранаты против полицейских в Киеве открыто уголовное производство

По факту применения гранаты против полицейских в Киеве открыто уголовное производство

Киев  •  УНН

 • 4515 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. По факту применения гранаты против полицейских сегодня ночью в Деснянском районе Киева открыто уголовное производство, подозреваемый задержан. Об этом УНН сообщил руководитель пресс-службы Нацполиции Ярослав Тракало.

"Деснянским районным управлением полиции внесены в ЕРДР сведения о совершении преступления, предусмотренного ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемый задержан. Это - местный житель 1988 года рождения", - сказал Тракало.

По его словам, инцидент произошел сегодня около 3.30 на проспекте Маяковского.

Полицейский патруль, отметил Тракало, увидел подозрительного мужчину, который при приближении спец автомобиля резко изменил направление движения. Поэтому правоохранители решили проверить его документы и одежду. При осмотре одежды было изъято вещество, похожее на наркотическое.

В какой-то момент мужчина выхватил гранату и бросил ее в сторону полицейских. К счастью, поврежден был лишь служебный автомобиль. В дальнейшем у задержанного нашли самодельный нож и предмет, похожий на пистолет. Все изъятые вещи, включая остатки боеприпаса отправлены на экспертизу.

Ранее в управлении патрульной полиции Киева подтвердили информацию о том, что неизвестный в Деснянском районе города швырнул взрывное устройство в полицейских.

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