За фактом застосування гранати проти поліцейських у Києві відкрито кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. За фактом застосування гранати проти поліцейських сьогодні вночі у Деснянському районі Києва відкрито кримінальне провадження, підозрюваний затриманий. Про це УНН повідомив керівник прес-служби Нацполіції Ярослав Тракало.
“Деснянським районним управлінням поліції внесено до ЄРДР відомості про скоєння злочину передбаченого ст.348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Підозрюваного затримано. Це — місцевий житель 1988 року народження”, — сказав Тракало.
За його словами, інцидент трапився сьогодні близько 3.30 на проспекті Маяковського.
Поліцейський патруль, зазначив Тракало, побачив підозрілого чоловіка, який при наближенні спец автомобіля різко змінив напрямок руху. Тому правоохоронці вирішили перевірити його документи та одяг. Під час поверхневої перевірки одягу було вилучено речовину, схожу на наркотичну.
В якийсь момент чоловік вихопив гранату і кинув її у бік поліцейських. На щастя, ушкоджень зазнав лише службовий автомобіль. В подальшому у затриманого знайшли саморобний ніж та предмет, схожий на пістолет. Всі вилучені речі, включаючи залишки боєприпасу відправлені на експертизу.
Раніше в управлінні патрульної поліції Києва підтвердили інформацію про те, що невідомий у Деснянському районі міста жбурнув вибуховий пристрій у поліцейських