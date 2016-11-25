По факту приватизации части газопровода во Львовской области открыли уголовное производство

Установлено, что часть газопровода протяженностью более 8 км и ориентировочной стоимостью почти 24 млн грн, вопреки законодательству, при приватизации имущества государственного предприятия "Львовский электроламповый завод ПО "Искра", приказом Фонда государственного имущества Украины передали в собственность ПАО "Искра".

Поэтому указанные противоправные действия привели к приватизации части газопровода, по которому обеспечивалось газоснабжения не только ПАО "Искра", но и потребители двух населенных пунктов Пустомытовского района. В дальнейшем, этот объект инфраструктуры был отчужден другому лицу.

Прокуратура Львовской области возбудила по факту дела уголовное производство по ч.2 ст.233 УК Украины.

Справка: газопровод ГРС "Винники" - ПО "Искра" был построен в 1979 году государственным, в то время, предприятием Львовский электроламповый завод ПО "Искра" за средства государственного бюджета и принят в эксплуатацию государственной приемочной комиссией 15.12.1979 г.