За фактом приватизації частини газопроводу на Львівщині відкрито кримінальне провадження

Встановлено, що частину газопроводу протяжністю понад 8 км та орієнтовною вартістю майже 24 млн грн, усупереч законодавству, під час приватизації майна державного підприємства “Львівський електроламповий завод ВО “Іскра”, наказом Фонду державного майна України був переданий у власність ВАТ “Іскра”.

Відтак, зазначені протиправні дії призвели до приватизації частини газопроводу, яким забезпечувалось газопостачання не лише ВАТ “Іскра”, а й споживачі двох населених пунктів Пустомитівського району. У подальшому, цей об’єкт інфраструктури відчужено іншій юридичній особі.

Прокуратура Львівської області відкрила за фактом справи кримінальне провадження за ч.2 ст.233 КК України.

Довідково: газопровід ГРС “Винники” — ВО “Іскра” збудовано в 1979 році державним, на той час, підприємством Львівський електроламповий завод ВО “Іскра” за кошти державного бюджету та прийнятий в експлуатацію державною приймальною комісією 15.12.1979.