По факту отравления 5 человек в Черновцах открыто уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. По факту отравления пяти человек в Черновцах, с предварительным диагнозом - сальмонеллез, полиция открыла уголовное производство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черновицкой области.
"11 марта в 18 часов в полицию поступило сообщение из Черновицкого областного лабораторного центра о том, что после еды в одном из заведений питания в Черновцах, в лечебные учреждения госпитализированы 5 человек. Из них четверо в возрасте от 18 до 20 лет, направлено в Черновицкой областной больницы с предварительным диагнозом "пищевое отравление, токсикоинфекция с подозрением на сальмонеллез" и одну пострадавшую 2003 года рождения в детский кишечного инфекционного отделения БСМП города Черновцы с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит", - сообщили в полиции.
Полиция начала уголовное производство по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).
Санкция статьи предусматривает наказание штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.
Напомним, в Черновцах пять человек госпитализированы с подозрением на сальмонеллез.