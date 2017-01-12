По факту неподачи е-декларации должностным лицом из Николаевской области открыто уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В Николаевской области прокуратурой начато уголовное производство по факту неподачи должностным электронной декларации. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
Прокуратурой Николаевской области выявлен факт неподачи электронной декларации лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.
В частности, по результатам проверки, проведенной прокуратурой области относительно представления электронных деклараций должностными лицами управления государственной пенитенциарной службы Украины в Николаевской области, начато уголовное производство по факту неподачи за 2015 год заместителем начальника управления — начальником отдела производственной деятельности, маркетинга и экономики, ежегодной декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, по ст. 366-1 УК Украины.
Установлено, что должностное лицо нарушило требования Закона Украины "О предотвращении коррупции" и не подало в 2016 году ежегодную декларацию за 2015 год в течение 60 календарных дней после начала работы системы электронного декларирования.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным отделом прокуратуры области.