За фактом неподання е-декларації посадовцем з Миколаївщини відкрито кримінальне провадження

Прокуратурою Миколаївської області виявлено факт неподання електронної декларації особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Зокрема, за результатами перевірки, проведеної прокуратурою області щодо подання електронних декларацій службовими особами управління державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області, розпочато кримінальне провадження за фактом неподання за 2015 рік заступником начальника управління — начальником відділу виробничої діяльності маркетингу та економіки, щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за ст. 366-1 КК України.

Установлено, що посадовець порушив вимоги Закону України “Про запобігання корупції” і не подав у 2016 році щорічну декларацію за 2015 рік протягом 60 календарних днів після початку роботи системи електронного декларування.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом прокуратури області.