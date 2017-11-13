По факту драки школьниц в Херсонской области открыто уголовное производство

"Одна из девушек в социальной сети создала закрытую группу и пригласила остальных школьников выяснить отношения с другой школьницей. Драка состоялась в лесополосе за Каховкой. Зрителями были ученики из разных школ города, а участниками ученицы 1-й и 3-й школы" - сообщил Михаил Гончар, начальник отдела образования Каховского городского совета.

По его словам девушки подрались еще 4 ноября, но видео драки выложили в социальную сеть только в эти выходные.

Событие спровоцировало большой резонанс в Каховке.

Сейчас специалисты провели с девушками и родителями профилактические беседы. Правоохранители открыли уголовное производство и выясняют подробности инцидента.

Напомним, в Черниговской школе ученики избили 15 летнюю девушку, а видео избиения выложили в сеть.