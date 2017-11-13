По факту драки школьниц в Херсонской области открыто уголовное производство
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 13 ноября. УНН. Две девушки на Херсонщине устроили жестокую драку, видео которой впоследствии попало в сеть. Правоохранители открыли по данному факту уголовное производство. Это корреспонденту УНН подтвердили в пресс-службе Херсонской полиции.
"Одна из девушек в социальной сети создала закрытую группу и пригласила остальных школьников выяснить отношения с другой школьницей. Драка состоялась в лесополосе за Каховкой. Зрителями были ученики из разных школ города, а участниками ученицы 1-й и 3-й школы" - сообщил Михаил Гончар, начальник отдела образования Каховского городского совета.
По его словам девушки подрались еще 4 ноября, но видео драки выложили в социальную сеть только в эти выходные.
Событие спровоцировало большой резонанс в Каховке.
Сейчас специалисты провели с девушками и родителями профилактические беседы. Правоохранители открыли уголовное производство и выясняют подробности инцидента.
Напомним, в Черниговской школе ученики избили 15 летнюю девушку, а видео избиения выложили в сеть.