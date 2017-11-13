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За фактом бійки школярок на Херсонщині відкрито кримінальне провадження

За фактом бійки школярок на Херсонщині відкрито кримінальне провадження

Київ • УНН

 • 24638 перегляди

ХЕРСОН-КИЇВ. 13 листопада. УНН. Двоє дівчат на Херсонщині влаштували жорстоку бійку, відео якої згодом потрапило до мережі. Наразі правоохоронці відкрили за даним фактом кримінальне провадження. Це кореспонденту УНН підтвердили у прес-службі Херсонської поліції.

"Одна з дівчат у соціальній мережі створила закриту групу і запросила інших школярів з’ясувати стосунки з іншою школяркою. Бійка відбулась у лісополосі за Каховкою. Глядачами були учні з різних шкіл міста, а учасницями учениці 1-ї і 3-ї школи" - повідомив Михайло Гончар, начальник відділу освіти Каховської міської ради.

За його словами дівчата побились ще 4 листопада, але відео бійки виклали у соціальну мережу лише у цими вихідними.
Подія спровокувала великий резонанс у Каховці.

Наразі фахівці провели з дівчатами та батьками профілактичні бесіди. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та з’ясовують подробиці інциденту.

Нагадаємо, у Чернігівській школі учні побили 15 річну дівчину, а відео побиття виклали у мережу.

Українські Національні Новини

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