За две недели украинцы задекларировали 640 единиц оружия: что можно хранить дома
Киев • УНН
В Украине продолжается декларирование огнестрельного оружия, за первые две недели граждане задекларировали 640 единиц и 42 тыс. боеприпасов. Процедура декларирования упрощена, количество оружия не ограничено.
Процедура декларирования была сделана максимально простой. Среди задекларированных образцов обнаружено оружие страны-агрессора. Лимита количества оружия и боеприпасов на одного человека не предусмотрено, но важное условие: боеприпасы должны быть соответствующего калибра к оружию.
Передает УНН с ссылкой на интервью начальника Управления контроля за оборотом оружия Национальной полиции Украины Вячеслав Савченко в эфире Общественного.
Детали
В соответствии с принятым законом по совершенствованию порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием, продолжается декларирование.
В полиции раскрыли итоги за две недели декларирования:
С начала декларирования 25 ноября 2024 года в территориальные подразделения уже обратились граждане, которые задекларировали 640 единиц огнестрельного оружия.
Это в первую очередь оружие нарезное, армейских образцов, а также гладкоствольные ружья и соответствующие боеприпасы к ним. Речь идет об оружии, которое было где-то получено, или возможно было обнаружено и найдено до зон боевых действий. Также к нам попадают образцы оружия, которое находилось на балансе страны-агрессора, - это так называемые автоматы Калашникова
Относительно количества задекларированных боеприпасов, специалист ответил следующее:
Декларируются боеприпасы к оружию, которое граждане хотят оставить у себя. Речь идет о 42 000 боеприпасов различных калибров. Боеприпасы должны быть соответствующего калибра к этому оружию. Боеприпасы, которые не подходят, могут быть сданными в правоохранительные органы.
Руководитель Управления контроля за оборотом оружия отметил, что процедура декларирования оружия довольно проста:
Есть непосредственное обращение гражданина, с простым пакетом документом: паспорт, идентификационный код, зарегистрированное место жительства. После этого граждане могут на законных основаниях хранить оружие
На вопрос, есть ли лимит боеприпасов к виду оружия, который хранит человек, а также относительно самих единиц оружия, представитель Нацполиции ответил:
Законом ограничения не предусмотрены. Те образцы оружия, которые могут быть задекларированы, их количество неограниченно. Количество единиц оружия - ограничений не предусмотрено. Если граждане могут обеспечить безопасное хранение данного оружия, они могут задекларировать все это оружие.
Напомним
УНН сообщал, что вступил в действие Закон Украины «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины» по совершенствованию порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием.
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