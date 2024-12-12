За две недели украинцы задекларировали 640 единиц оружия: что можно хранить дома

Процедура декларирования была сделана максимально простой. Среди задекларированных образцов обнаружено оружие страны-агрессора. Лимита количества оружия и боеприпасов на одного человека не предусмотрено, но важное условие: боеприпасы должны быть соответствующего калибра к оружию.

Передает УНН с ссылкой на интервью начальника Управления контроля за оборотом оружия Национальной полиции Украины Вячеслав Савченко в эфире Общественного.

Детали

В соответствии с принятым законом по совершенствованию порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием, продолжается декларирование.

В полиции раскрыли итоги за две недели декларирования:

С начала декларирования 25 ноября 2024 года в территориальные подразделения уже обратились граждане, которые задекларировали 640 единиц огнестрельного оружия.

Это в первую очередь оружие нарезное, армейских образцов, а также гладкоствольные ружья и соответствующие боеприпасы к ним. Речь идет об оружии, которое было где-то получено, или возможно было обнаружено и найдено до зон боевых действий. Также к нам попадают образцы оружия, которое находилось на балансе страны-агрессора, - это так называемые автоматы Калашникова - рассказал Вячеслав Савченко.

Относительно количества задекларированных боеприпасов, специалист ответил следующее:

Декларируются боеприпасы к оружию, которое граждане хотят оставить у себя. Речь идет о 42 000 боеприпасов различных калибров. Боеприпасы должны быть соответствующего калибра к этому оружию. Боеприпасы, которые не подходят, могут быть сданными в правоохранительные органы.

Руководитель Управления контроля за оборотом оружия отметил, что процедура декларирования оружия довольно проста:

Есть непосредственное обращение гражданина, с простым пакетом документом: паспорт, идентификационный код, зарегистрированное место жительства. После этого граждане могут на законных основаниях хранить оружие

На вопрос, есть ли лимит боеприпасов к виду оружия, который хранит человек, а также относительно самих единиц оружия, представитель Нацполиции ответил:

Законом ограничения не предусмотрены. Те образцы оружия, которые могут быть задекларированы, их количество неограниченно. Количество единиц оружия - ограничений не предусмотрено. Если граждане могут обеспечить безопасное хранение данного оружия, они могут задекларировать все это оружие.

Напомним

УНН сообщал, что вступил в действие Закон Украины «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины» по совершенствованию порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием.

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