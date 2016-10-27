За два года количество работников Минюста сократилось вдвое - Г.Гецадзе

"Когда был назначен П.Петренка на должность министра, в настоящее время в Министерстве работали 26 тыс. сотрудников. На сегодняшний день в Минюсте работают около 13 тыс. Нашей целью не было неестественное сокращение кадров, просто провели реформу и сократили департаменты, которые не были нужны, которые наоборот создавали проблемы для наших граждан", - сообщил Г.Гецадзе.

По его словам, в ведомстве разработали стратегический план развития еще на три года.