За два роки кількість працівників Мін'юсту скоротилася вдвічі - Г.Гецадзе
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Заступник Міністра юстиції України Гія Гецадзе розповів про діяльність Мін’юсту за останні два роки. Про це передає кореспондент УНН.
“Коли було призначено П.Петренка на посаду міністра, в цей час у Міністерстві працювали 26 тис. співробітників. На сьогоднішній день у Мін’юсті працюють близько 13 тис. Нашою метою не було неприроднє скорочення кадрів, просто провели реформу і скоротили департаменти, які не були потрібні, котрі навпаки створювали проблеми для наших громадян”, — повідомив Г.Гецадзе.
За його словами, у відомстві розробили стратегічний план розвитку ще на три роки.