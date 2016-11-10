За два дня пограничники на линии столкновения обнаружили товаров на сумму более 200 тыс. грн
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 10 ноября. УНН. Только за два дня пограничники на линии столкновения обнаружили товаров на общую сумму более 200 тыс. грн. Об этом корреспонденту УНН сообщила глава пресс-службы Донецкого пограничного отряда Светлана Савчук.
Товары народного потребления, комплектующие к компьютерной технике, продукты питания, одежду граждане пытались доставить с нарушениями правил перемещения на неподконтрольную территорию. Нарушители следовали через КПВВ "Гнутово" и "Новотроицкое". Груз правоохранители выявляли в салонах автомобилей, а также в конструктивных особенностях транспортных средств.
Общая сумма выявленного составила более 200 тыс. грн. Для принятия правового решения граждан, автомобили, груз передали компетентным органам.