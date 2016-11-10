За два дні прикордонники на лінії зіткнення виявили товарів на суму понад 200 тис. грн

Товари народного вжитку, комплектуючі до комп’ютерної техніки, продукти харчування, одяг громадяни намагались доправити з порушеннями правил переміщення на непідконтрольну територію. Порушники прямували через КПВВ “Гнутове” та “Новотроїцьке”. Вантаж правоохоронці виявляли у салонах автомобілів, а також в конструктивних особливостях транспортних засобів.

Загальна сума виявленого склала понад 200 тис. грн. Для прийняття правового рішення громадян, автомобілі, вантаж передано компетентним органам.