За два дні прикордонники на лінії зіткнення виявили товарів на суму понад 200 тис. грн
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 10 листопада. УНН. Тільки за два дні прикордонники на лінії зіткнення виявили товарів на загальну суму понад 200 тис. грн. Про це кореспонденту УНН повідомляє глава прес-служби Донецького прикордонного загону Світлана Савчук.
Товари народного вжитку, комплектуючі до комп’ютерної техніки, продукти харчування, одяг громадяни намагались доправити з порушеннями правил переміщення на непідконтрольну територію. Порушники прямували через КПВВ “Гнутове” та “Новотроїцьке”. Вантаж правоохоронці виявляли у салонах автомобілів, а також в конструктивних особливостях транспортних засобів.
Загальна сума виявленого склала понад 200 тис. грн. Для прийняття правового рішення громадян, автомобілі, вантаж передано компетентним органам.