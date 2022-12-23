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С помощью "Украинских распределительных сетей" власти концентрируют энергоактивы в руках российского олигарха Григоришина

С помощью "Украинских распределительных сетей" власти концентрируют энергоактивы в руках российского олигарха Григоришина

Киев • УНН

 • 677649 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Новое АО «Украинские распределительные сети» (УРС), которое будет управлять государственными и национализированными в россиян облэнерго, может возглавить человек российского олигарха Константина Григоришина. Об этом идет речь в материале издания Delo.ua.

Напомним, Кабмин создал УРС 29 ноября 2022 года. Компания подчиняется Министерству энергетики и станет единственным оператором государственных и национализированных облэнерго. В управление УРС уже перешли «Хмельницкоблэнерго» и «Николаевоблэнерго». На очереди государственные «Харьковоблэнерго», «Тернопольоблэнерго», «Запорожьеоблэнерго», а также облэнерго, принадлежащие российским владельцам — компании VS Energy, группе «Энергетический стандарт», энергоактивы Константина Григоришина.

«Если большая дерусификация энергетики таки произойдет, УРС сконцентрирует до 60% рынка и получит огромное влияние — будет отвечать за работу облэнерго, назначение менеджмента, стабилизационные отключения, ремонты, закупки и т.д.», — в материале.

По данным, Delo.ua, государственного монополиста УРС может возглавить Михаил Ильницкий — действующий директор «Черниговоблэнерго», принадлежащее россиянину Григоришину.

«Вместо того чтобы лишить его (Григоришина — ред.) влияния на энергорынок, Офис президента, похоже, наращивает его. Ведь управлять государственными и национализированными у россиян облэнерго, и у самого Константина Григоришина, будет менеджер этого самого Григоришина — Ильницкий», — пишет издание.

Маловероятно, что это потенциальное назначение является случайным. Ведь вопросы функционирования УРС непосредственно курируют топ-чиновники — заместитель председателя ОПУ Ростислав Шурма и Министр энергетики Герман Галущенко, которого называют одним из ключевых «исполнителей политики Банковой по переводу энергосистемы в ручное управление».

При этом и Шурма, и Галущенко имеют опосредованные связи со страной-террористом. Шурма — бывший член Партии регионов, в 2019 году баллотировался в Верховную Раду по списку пророссийского «Оппозиционного блока», а ныне курирует энергетику, промышленность и недра. Галущенко связан с подсанкционным агентом ФСБ Андреем Деркачем.

«Так что антироссийские энергетические инициативы власти имеют красивый фасад, но стоит он на сыпучей почве. Хороший по задумке проект может обернуться усилением влияния на энергорынок враждебных элементов, которые точно не заинтересованы в ее сохранении и эффективности», — пишет Delo.ua.

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