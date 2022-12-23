За допомогою «Українських розподільних мереж» влада концентрує енергоактиви в руках російського олігарха Григоришина
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Новостворене АТ «Українські розподільні мережі» (УРМ), яке буде управляти державними і націоналізованими в росіян обленерго, може очолити людина російського олігарха Костянтина Григоришина. Про це йдеться в матеріалі видання Delo.ua.
Нагадаємо, Кабмін створив УРМ 29 листопада 2022 року. Компанія підпорядковується Міністерству енергетики і стане єдиним оператором державних і націоналізованих обленерго. До управління УРМ уже перейшли «Хмельницькобленерго» та «Миколаївобленерго». На черзі державні «Харківобленерго», «Тернопільобленерго», «Запоріжжяобленерго», а також обленерго, що належать російським власникам — компанії VS Energy, групі «Энергетический стандарт», енергоактиви Костянтина Григоришина.
«Якщо велика дерусифікація енергетики таки відбудеться, УРМ сконцентрує до 60% ринку і отримає величезний вплив — відповідатиме за роботи обленерго, призначення менеджменту, стабілізаційні відключення, ремонти, закупки, тощо», — йдеться в матеріалі.
За даними, Delo.ua, державного монополіста УРМ може очолити Михайло Ільницький — чинний директор «Чернігівобленерго», яке належить росіянину Григоришину. «Замість того, аби позбавити його (Григоришина — ред.) впливу на енергоринок, Офіс президента, схоже, нарощує його. Адже керувати державними і націоналізованими в росіян обленерго, і в самого Костянтина Григоришина, буде менеджер цього самого Григоришина — Ільницький», — пише видання.
Малоймовірно, що це потенційне призначення є випадковим. Адже питання функціонування УРМ безпосередньо курують топ-посадовці — заступник голови ОПУ Ростислав Шурма і Міністр енергетики Герман Галущенко, якого називають одним з ключових «виконавців політики Банкової з переведення енергосистеми в ручне управління».
При цьому і Шурма, і Галущенко мають опосередковані зв’язки з країною-терористом. Шурма — колишній член Партії регіонів, у 2019 році балотувався до Верховної Ради за списком проросійського «Опозиційного блоку», а нині курує енергетику, промисловість і надра. Галущенко пов’язаний із підсанкційним агентом ФСБ Андрієм Деркачем.
«Тож антиросійські енергетичні ініціативи влади мають красивий фасад, але стоїть він на сипучому ґрунті. Хороший за задумкою проект може обернутися посиленням впливу на енергоринок ворожий елементів, які точно не зацікавлені в його збереженні і ефективності», — пише Delo.ua.