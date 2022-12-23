За допомогою «Українських розподільних мереж» влада концентрує енергоактиви в руках російського олігарха Григоришина

ukru
19:27 • 11670 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 43679 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 86876 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 138141 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 163137 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 338416 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 217476 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 192938 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 324653 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458918 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
96 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Стара “копійка” та ікони: нардеп-втікач Дмитрук подав декларацію

31 березня, 12:39 • 32358 перегляди

Понад 1,4 млн грн зарплати, кілька будинків та земділянок на Київщині: що задекларував Лісовий

31 березня, 12:43 • 51242 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 111986 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 73813 перегляди

Британія підтримає довготривалий мир для України - спікер Палати громад

31 березня, 15:14 • 31424 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 338413 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 324651 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 543020 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 674276 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 694770 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 73813 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 111986 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 198309 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 224398 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 217407 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Truth Social

За допомогою «Українських розподільних мереж» влада концентрує енергоактиви в руках російського олігарха Григоришина

За допомогою «Українських розподільних мереж» влада концентрує енергоактиви в руках російського олігарха Григоришина

Київ • УНН

 • 677649 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Новостворене АТ «Українські розподільні мережі» (УРМ), яке буде управляти державними і націоналізованими в росіян обленерго, може очолити людина російського олігарха Костянтина Григоришина. Про це йдеться в матеріалі видання Delo.ua.

Нагадаємо, Кабмін створив УРМ 29 листопада 2022 року. Компанія підпорядковується Міністерству енергетики і стане єдиним оператором державних і націоналізованих обленерго. До управління УРМ уже перейшли «Хмельницькобленерго» та «Миколаївобленерго». На черзі державні «Харківобленерго», «Тернопільобленерго», «Запоріжжяобленерго», а також обленерго, що належать російським власникам — компанії VS Energy, групі «Энергетический стандарт», енергоактиви Костянтина Григоришина.

«Якщо велика дерусифікація енергетики таки відбудеться, УРМ сконцентрує до 60% ринку і отримає величезний вплив — відповідатиме за роботи обленерго, призначення менеджменту, стабілізаційні відключення, ремонти, закупки, тощо», — йдеться в матеріалі.

За даними, Delo.ua, державного монополіста УРМ може очолити Михайло Ільницький — чинний директор «Чернігівобленерго», яке належить росіянину Григоришину. «Замість того, аби позбавити його (Григоришина — ред.) впливу на енергоринок, Офіс президента, схоже, нарощує його. Адже керувати державними і націоналізованими в росіян обленерго, і в самого Костянтина Григоришина, буде менеджер цього самого Григоришина — Ільницький», — пише видання.

Малоймовірно, що це потенційне призначення є випадковим. Адже питання функціонування УРМ безпосередньо курують топ-посадовці — заступник голови ОПУ Ростислав Шурма і Міністр енергетики Герман Галущенко, якого називають одним з ключових «виконавців політики Банкової з переведення енергосистеми в ручне управління».

При цьому і Шурма, і Галущенко мають опосередковані зв’язки з країною-терористом. Шурма — колишній член Партії регіонів, у 2019 році балотувався до Верховної Ради за списком проросійського «Опозиційного блоку», а нині курує енергетику, промисловість і надра. Галущенко пов’язаний із підсанкційним агентом ФСБ Андрієм Деркачем.

«Тож антиросійські енергетичні ініціативи влади мають красивий фасад, але стоїть він на сипучому ґрунті. Хороший за задумкою проект може обернутися посиленням впливу на енергоринок ворожий елементів, які точно не зацікавлені в його збереженні і ефективності», — пише Delo.ua.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$82,563.20
Золото
$3,156.75
Tesla
$258.01
Brent
$74.69
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,824.02